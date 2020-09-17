Бубка поздравил побившего его 26-летний мировой рекорд спортсмена

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Советский и украинский прыгун с шестом Сергей Бубка адресовал слова поздравления шведу Арману Дюплантису, установившему новый мировой рекорд в соревнованиях на открытом воздухе.

"Поздравляю с побитием моего рекорда! Потрясающий результат!" – написал Бубка в твиттере.

"Рад за него и его родителей. Они замечательные люди. И рад легкой атлетике и спорту в целом, что у нас такая яркая звезда на долгие годы. Всего наилучшего и вперед к новым высотам!" – напутствовал прославленный спортсмен.

Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020

Как сообщалось, в рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в Риме Дюплантис в четверг покорил высоту 6,15 м. Он на 1 см улучшил результат, принадлежавший Бубке с 1994 года.

Таким образом, швед превзошел достижение советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки, чей результат 6,14 м держался с 1994 года.

При этом 20-летнему Дюплантису принадлежит рекорд мира, установленный в соревнованиях в помещении - 6,18 м. Этого результата он достиг в феврале, превзойдя предыдущий свой же рекорд на 1 см.

Дюплантис является чемпионом Европы-2018 и серебряным призером чемпионата мира-2019.