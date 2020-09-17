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Бубка поздравил побившего его 26-летний мировой рекорд спортсмена

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Советский и украинский прыгун с шестом Сергей Бубка адресовал слова поздравления шведу Арману Дюплантису, установившему новый мировой рекорд в соревнованиях на открытом воздухе.

"Поздравляю с побитием моего рекорда! Потрясающий результат!" – написал Бубка в твиттере.

"Рад за него и его родителей. Они замечательные люди. И рад легкой атлетике и спорту в целом, что у нас такая яркая звезда на долгие годы. Всего наилучшего и вперед к новым высотам!" – напутствовал прославленный спортсмен.

Как сообщалось, в рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в Риме Дюплантис в четверг покорил высоту 6,15 м. Он на 1 см улучшил результат, принадлежавший Бубке с 1994 года.

Таким образом, швед превзошел достижение советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки, чей результат 6,14 м держался с 1994 года.

При этом 20-летнему Дюплантису принадлежит рекорд мира, установленный в соревнованиях в помещении - 6,18 м. Этого результата он достиг в феврале, превзойдя предыдущий свой же рекорд на 1 см.

Дюплантис является чемпионом Европы-2018 и серебряным призером чемпионата мира-2019.

легкая атлетика прыжки с шестом Сергей Бубка

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