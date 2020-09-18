Покинувший "Ювентус" Игуаин перешел в "Интер Майами"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинский форвард Гонсало Игуаин, завершивший выступления за итальянский "Ювентус", продолжит карьеру в клубе "Интер Майами" (США).

"Интер Майами" объявляет о подписании контракта с бомбардиром, трехкратным победителем Ла Лиги и Серии А Гонсало Игуаином. Форвард совсем недавно выступал за итальянский "Ювентус", где выступал в одной команде с полузащитником "Интера Майами" Блезом Матюиди", - говорится в сообщении пресс-службы клуба "Интер Майами"

32-летний аргентинец выступал за "Ювентус" с 2016 по 2020 год. За это время он уходил в аренду в "Милан" и "Челси". Также в его карьере были "Наполи" (2013 - 2016 гг.), мадридский "Реал" (2007 - 2013 гг.) и аргентинский "Ривер Плейт" (2004 - 2006 гг.).

В составе "Ювентуса" и "Реала" Игуаин по три раза выигрывал чемпионаты Италии и Испании соответственно.

Накануне "Ювентус" сообщил о расторжении контракта с Игуаином по обоюдному согласию сторон.