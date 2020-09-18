Кузнецова уступила Свитолине в третьем круге теннисного турнира в Риме
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Светлана Кузнецова проиграла украинке Элине Свитолине борьбу за выход в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме.
В матче третьего круга соревнования Свитолина победила Кузнецову со счетом 7:6 (8:6). 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.
В настоящее время Свитолина занимает шестое место в рейтинге WTA, Кузнецова располагается на 38-й строчке.
В 1/4 финала украинка сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) – Маркета Вондроушова (Чехия).
Призовой фонд женского турнира "Мастерс" в Риме составляет 1 млн 692,169 тыс. евро.