Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13

Кузнецова уступила Свитолине в третьем круге теннисного турнира в Риме

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Светлана Кузнецова проиграла украинке Элине Свитолине борьбу за выход в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме.

В матче третьего круга соревнования Свитолина победила Кузнецову со счетом 7:6 (8:6). 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

В настоящее время Свитолина занимает шестое место в рейтинге WTA, Кузнецова располагается на 38-й строчке.

В 1/4 финала украинка сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Призовой фонд женского турнира "Мастерс" в Риме составляет 1 млн 692,169 тыс. евро.

теннис

Новости по теме

Новости

"Краснодар" забил семь мячей "Химкам" в чемпионате России по футболу

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

В ХК "Локомотив" выявлено 12 заболевших коронавирусом

Директор Центра подготовки сборных команд РФ арестован по делу о растрате

Михаил Прохоров отверг планы приобрести "Манчестер Юнайтед"

Михаил Прохоров отверг планы приобрести "Манчестер Юнайтед"

Гонсало Игуаин покинул "Ювентус"

СКА победил "Спартак" в КХЛ

Московское "Динамо" проиграло тбилисскому "Локомотиву" и выбыло из Лиги Европы

Шведский прыгун с шестом побил рекорд Бубки на открытом воздухе

Шведский прыгун с шестом побил рекорд Бубки на открытом воздухе

Теннисный Кубок Кремля-2020 отменен

Теннисный Кубок Кремля-2020 отменен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');