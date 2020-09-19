В Сочи состоялся 25-часовой футбольный матч

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи состоялся беспрерывный 25-часовой футбольный матч, который проходил с 18 на 19 сентября.

Спортивный директор ультрамарафона Владислав Фунтяков заявил, что были установлены рекорды по массовой непрерывной 25-часовой игре в футбол; по беспрерывному участию в футбольном марафоне легенд российского футбола - Алексея Смертина и Игоря Приня - и по самому большому количеству участников футбольного матча: в формате 7х7 сыграли 1802 человека.

Фунтяков отметил, что двадцать пять часов, сменяя друг друга, на футбольное поле выходили воспитанники спортивных школ курорта, любители и профессионалы футбола.