Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Италии, прошедшего в Риме.

В финале турнира, входящего в серию "Мастерс" он нанес поражение представителю Аргентины Диего Шварцаму (номер 15 в рейтинге ATP). Результат встречи – 7:5, 6:3 в пользу серба. Ее продолжительность составила 1 час 54 минуты.

Джокович выиграл турнир в пятый раз. Предыдущий его триумф датирован 2015 годом. Наиболее титулованный участник – испанец Рафаэль Надаль. Он выигрывал соревнование девять раз, включая два предыдущих турнира.

Впервые Открытый чемпионат Италии прошел в 1930 году, его победителем стал американец Билл Тилден.