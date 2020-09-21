Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Италии, прошедшего в Риме.

В финале турнира, входящего в серию "Мастерс" он нанес поражение представителю Аргентины Диего Шварцаму (номер 15 в рейтинге ATP). Результат встречи – 7:5, 6:3 в пользу серба. Ее продолжительность составила 1 час 54 минуты.

Джокович выиграл турнир в пятый раз. Предыдущий его триумф датирован 2015 годом. Наиболее титулованный участник – испанец Рафаэль Надаль. Он выигрывал соревнование девять раз, включая два предыдущих турнира.

Впервые Открытый чемпионат Италии прошел в 1930 году, его победителем стал американец Билл Тилден.

теннис

Новости по теме

Новости

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

"Локомотив" выиграл у "Тамбова" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве победил "Рубин" в чемпионате России по футболу

ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

"Краснодар" забил семь мячей "Химкам" в чемпионате России по футболу

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

В ХК "Локомотив" выявлено 12 заболевших коронавирусом

Директор Центра подготовки сборных команд РФ арестован по делу о растрате

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');