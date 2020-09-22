"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 нанесли поражение греческому ПАОКу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Игра прошла в Краснодаре.
У клуба ПАОК был шанс открыть счет на седьмой минуте, однако Димитриос Пелькас не смог реализовать пенальти. Но удача ему сопутствовала на 32-й минуте, когда он поразил ворота "Краснодара" с игры.
На 39-й минуте "Краснодар" сравнял счет, автором ответного гола стал Виктор Классон – с пенальти.
На 70-й минуте победный гол провел футболист российского клуба Реми Кабелла.
Ответная игра пройдет 30 сентября в Греции.
Победитель по сумме двух встреч выйдет в групповую стадию Лиги чемпионов, проигравший получит утешительную путевку в Лигу Европы УЕФА.
"Краснодар" участвует в ЛЧ как бронзовый призер чемпионата России-2019/20.
В основной стадии Лиги чемпионов Россию гарантированно представят чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва).