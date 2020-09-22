"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 нанесли поражение греческому ПАОКу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Краснодаре.

У клуба ПАОК был шанс открыть счет на седьмой минуте, однако Димитриос Пелькас не смог реализовать пенальти. Но удача ему сопутствовала на 32-й минуте, когда он поразил ворота "Краснодара" с игры.

На 39-й минуте "Краснодар" сравнял счет, автором ответного гола стал Виктор Классон – с пенальти.

На 70-й минуте победный гол провел футболист российского клуба Реми Кабелла.

Ответная игра пройдет 30 сентября в Греции.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в групповую стадию Лиги чемпионов, проигравший получит утешительную путевку в Лигу Европы УЕФА.

"Краснодар" участвует в ЛЧ как бронзовый призер чемпионата России-2019/20.

В основной стадии Лиги чемпионов Россию гарантированно представят чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва).