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Определились возможные соперники "Краснодара" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА футбольный клуб "Краснодар" сыграет с победителем матча между греческим ПАОКом и португальской "Бенфикой".

Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в понедельник.

ПАОК и "Бенфика" сыграют в рамках третьего раунда квалификации.

Что касается раунда плей-офф, то победа в нем открывает дорогу в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. Россию в ней гарантированно представят действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и серебряный призер московский "Локомотив". "Краснодар" является бронзовым призером, в результате чего турнирный путь в ЛЧ он начинает с квалификации.

В случае поражения в раунде плей-офф "Краснодар" выступит в Лиге Европы.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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