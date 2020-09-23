Умер серебряный призер ЧМ-1958 по футболу Симонссон

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Один из величайших игроков в истории шведского футбола Агне Симонссон скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Симонссон стал серебряным призером чемпионата мира 1958 года, отметившись голом в финальном матче с Бразилией. Игра завершилась поражением шведов со счетом 2:5.

В общей сложности на его счету 27 голов в 51 матче за национальную команду. Он – пока единственный шведский футболист, игравший за мадридский "Реал" (1960-1961). Но значительную часть своей карьеры посвятил шведскому "Эргрюте", за который отыграл почти 15 лет, забив свыше 100 мячей.