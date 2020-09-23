Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06

Умер серебряный призер ЧМ-1958 по футболу Симонссон

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Один из величайших игроков в истории шведского футбола Агне Симонссон скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Симонссон стал серебряным призером чемпионата мира 1958 года, отметившись голом в финальном матче с Бразилией. Игра завершилась поражением шведов со счетом 2:5.

В общей сложности на его счету 27 голов в 51 матче за национальную команду. Он – пока единственный шведский футболист, игравший за мадридский "Реал" (1960-1961). Но значительную часть своей карьеры посвятил шведскому "Эргрюте", за который отыграл почти 15 лет, забив свыше 100 мячей.

футбол

Новости по теме

Новости

Месси и Роналду выбыли из претендентов на звание игрока сезона по версии УЕФА

"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

КХЛ присудила "Локомотиву" техническое поражение за неявку на игру

Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

"Локомотив" выиграл у "Тамбова" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве победил "Рубин" в чемпионате России по футболу

ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');