Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Джек Чарльтон

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной Англии Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба "Лидса", цвета которого спортсмен защищал на клубном уровне.

"Лидс Юнайтед" глубоко опечален, узнав, что легенда клуба Джек Чарльтон скончался вчера вечером в возрасте 85 лет после продолжительной болезни", - говорится в субботнем сообщении "Лидса".

Чарльтон провел в составе "Лидса" 23 года, сыграв за команду рекордное число матчей – 773, "став одним из величайших защитников в истории".

В системе "Лидса" Чарльтон оказался в 15-летнем возрасте в 1950 году, а дебют за основную команду состоялся 25 апреля 1953 года в матче против "Донкастер Роверс" (игра завершилась со счетом 1:1).

В составе "Лидса" Чарльтон завоевал ряд титулов, включая чемпионат Англии в 1969 году и Кубок Англии в 1972 году. В 1966 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии.

Джек Чарльтон - старший брат легенды английского футбола Бобби Чарльтона.