"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" победили испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА и стали обладателями трофея.

Результат встречи, прошедшей в Будапеште, - 2:1.

Основное время завершилось вничью. На 13-й минуте футболист "Севильи" Лукас Окампос вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. На 34-й минуте "Бавария" сравняла счет благодаря голу Леона Горецки.

Победный гол "Баварии" состоялся на исходе первого тайма дополнительного времени, а именно – на 104-й минуте. Автором точного удара стал Хави Мартинес.

Суперкубок УЕФА традиционно предваряет старт нового еврокубкового сезона, в матче за трофей встречаются в нем действующие победители Лиги чемпионов УЕФА (в данном случае "Бавария") и Лиги Европы УЕФА ("Севилья").

Матч за Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. Чаще всего - по пять раз - его выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан". "Бавария" выиграла его во второй раз (впервые - в 2013 году). В 2008 году обладателем трофея стал петербургский "Зенит".