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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Сборная России стала самой прогрессивной в рейтинге ФИФА за два месяца

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

Теперь она занимает 32-е место (делит ее с Турцией, имея с ней одинаковое количество рейтинговых баллов - по 1485). Это – наибольший прогресс среди национальных команд с момента предыдущего (16 июля) обновления рейтинга.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Бельгия, далее в первой десятке присутствуют Франция, Бразилия, Англия. Сборная Португалия поднялась с седьмого на пятое место, сборная Уругвая опустилась с пятого на шестое. С восьмого на седьмое поднялась Испания, с шестого на восьмое опустилась Хорватия. Девятое и десятое место соответственно, как и в прошлой версии рейтинга, занимают Аргентина и Колумбия.

В сентябре сборная России в рамках Лиги наций УЕФА победила Сербию и Венгрию. Это были первые матч команды Станислава Черчесова в 2020 году; весенние товарищеские матчи из-за коронавируса были отменены, Евро-2020 – перенесен на следующий год.

футбол рейтинг ФИФА

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