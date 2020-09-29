Октябрьские матчи сборная России по футболу проведет на аренах ЦСКА и "Динамо"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Товарищеский матч сборных России и Швеции по футболу в Москве примет стадион "ВЭБ Арена", сообщает пресс-служба РФС.

"ВЭБ Арена" является домашним стадионом московского ЦСКА.

Игра запланирована на 8 октября, начало - 19:15 мск.

Матчи Лиги наций УЕФА-2020/21 против сборных Турции и Венгрии 11 и 14 октября соответственно национальная команда России сыграет в Москве на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Начало обеих встреч - в 21:45 по московскому времени.

После двух туров Лиги наций сборная России возглавляет группу №3 Лиги В. 3 сентября россияне обыграли Сербию на стадионе "Динамо" (3:1), а 6 сентября в Будапеште одержали победу над Венгрией (3:2).