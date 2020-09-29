Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Октябрьские матчи сборная России по футболу проведет на аренах ЦСКА и "Динамо"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Товарищеский матч сборных России и Швеции по футболу в Москве примет стадион "ВЭБ Арена", сообщает пресс-служба РФС.

СпортФутболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную РоссииЧитать подробнее

"ВЭБ Арена" является домашним стадионом московского ЦСКА.

Игра запланирована на 8 октября, начало - 19:15 мск.

Матчи Лиги наций УЕФА-2020/21 против сборных Турции и Венгрии 11 и 14 октября соответственно национальная команда России сыграет в Москве на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Начало обеих встреч - в 21:45 по московскому времени.

После двух туров Лиги наций сборная России возглавляет группу №3 Лиги В. 3 сентября россияне обыграли Сербию на стадионе "Динамо" (3:1), а 6 сентября в Будапеште одержали победу над Венгрией (3:2).

футбол Лига наций УЕФА

Новости по теме

Новости

Плющенко назвал уголовно наказуемой публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Футболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную России

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

"Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');