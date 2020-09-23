СКА рекордно молодым составом проиграл "Сибири" в КХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение от новосибирской "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат игры – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу "Сибири".

Два гола в составе "Сибири" провел Юусо Пуустинен, по одному – Ефим Гуркин и Евгений Чесалин. В составе СКА отличился Иван Морозов, реализовавший буллит.

Как сообщалось, из-за подозрений на заражение коронавирусом среди игроков основного состава СКА петербургский клуб вынужден был задействовать молодых игроков. В результате этот СКА установил рекорд. Средний возраст игроков, которые вошли в заявку на матч регулярного чемпионата против новосибирской "Сибири", составил 20 лет 263 дня.

До этого самым молодым считался в матче КХЛ состав ярославского "Локомотива" в игре против подольского "Витязя" в прошлом сезоне – 21 год 184 дня.