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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:59

СКА рекордно молодым составом проиграл "Сибири" в КХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение от новосибирской "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СпортСКА сыграет с "Сибирью" рекордным по молодости игроков составомЧитать подробнее

Результат игры – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу "Сибири".

Два гола в составе "Сибири" провел Юусо Пуустинен, по одному – Ефим Гуркин и Евгений Чесалин. В составе СКА отличился Иван Морозов, реализовавший буллит.

Как сообщалось, из-за подозрений на заражение коронавирусом среди игроков основного состава СКА петербургский клуб вынужден был задействовать молодых игроков. В результате этот СКА установил рекорд. Средний возраст игроков, которые вошли в заявку на матч регулярного чемпионата против новосибирской "Сибири", составил 20 лет 263 дня.

До этого самым молодым считался в матче КХЛ состав ярославского "Локомотива" в игре против подольского "Витязя" в прошлом сезоне – 21 год 184 дня.

хоккей КХЛ

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