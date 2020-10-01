Футболист "Ростова" Шомуродов перешел в итальянский "Дженоа"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) продолжит карьеру в Италии.

"Между "Ростовом" и итальянским клубом "Дженоа" достигнуто соглашение по трансферу нападающего", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

"Мы благодарны Элдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внес в успехи команды!" – отмечается в сообщении.

Об условиях сделки не сообщается.

Представитель Узбекистана Шомуродов перешел в "Ростов" в 2017, провел за команду 91 матч и забил 18 мячей.

В сезоне-2019/20 Шомуродов стал лучшим бомбардиром "Ростова", забив по ходу чемпионата 11 голов.

"Дженоа" является девятикратным чемпионом Италии, правда в последний к настоящему моменту раз его триумф состоялся в сезоне-1923/24. Предыдущий сезон команда завершила на 17-м месте в Серии А, главном дивизионе итальянского футбола.