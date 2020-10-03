Россиянин Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил южноафриканца Кевина Андерсона в третьем круге турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.
Результат матча – 6:3, 6:2, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
В настоящее время Рублев занимает 12-е место в рейтинге АТР, Андерсон – 118-е.
Борьбу за выход в четвертьфинал Рублев поведет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) – Тьяго Монтейро (Бразилия).