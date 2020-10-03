"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Матч лидеров чемпионата Российской премьер-лиги между московским футбольным клубом "Спартак" и петербургским "Зенитом" завершился вничью.

Игра проходила на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл игрок "Зенита" Александр Ерохин (65-я минута).

На 86-й минуте забил нападающий "Спартака" Эсекиель Понсе.

После 10 туров "Зенит" и "Спартак" делят первую строчку таблицы чемпионата, набрав по 21 очку. "Зенит", однако, имеет преимущество по дополнительным показателям.

В следующем туре "Зенит" встретится с "Сочи", игра пройдет 17 октября. "Спартак" в тот же день сыграет с "Химками".