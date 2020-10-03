"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Матч лидеров чемпионата Российской премьер-лиги между московским футбольным клубом "Спартак" и петербургским "Зенитом" завершился вничью.
Игра проходила на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 1:1.
Счет открыл игрок "Зенита" Александр Ерохин (65-я минута).
Спартак - Зенит. 0:1. Александр Ерохин, Тинькофф РПЛ, 10 тур 03.10.2020 от Тинькофф Российская Премьер-Лига на Rutube•LiST
На 86-й минуте забил нападающий "Спартака" Эсекиель Понсе.
Спартак - Зенит. 1:1. Эсекель Понсе, Тинькофф РПЛ, 10 тур 03.10.2020 от Тинькофф Российская Премьер-Лига на Rutube•LiST
После 10 туров "Зенит" и "Спартак" делят первую строчку таблицы чемпионата, набрав по 21 очку. "Зенит", однако, имеет преимущество по дополнительным показателям.
В следующем туре "Зенит" встретится с "Сочи", игра пройдет 17 октября. "Спартак" в тот же день сыграет с "Химками".