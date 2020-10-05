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Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

В четвертом круге соревнования он одолел представителя Венгрии Мартона Фучовича. Результат встречи – 6:7 (4:7), 7:6, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 57 минут.

В настоящее время Рублев занимает 12-е место в мировом рейтинге, Фучович - на 63-м месте.

Борьбу за выход в полуфинал Рублев поведет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) – Стефанос Циципас (Греция).

Для Рублева наивысшим достижением на турнирах Большого шлема являлись выходы в четвертьфинал US Open в 2017 и 2020 годах. На предыдущих Roland Garros ему не удавалось пройти во второй раунд.

теннис Roland Garros

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