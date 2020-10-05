Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича в матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.
Результат матча – 6:4, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность игры составила 2 часа 25 минут.
Таким образом, Хачанов выбывает из турнира.
Он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). С Джоковичем в официальных турнирах встретился в пятый раз, до этого один матч выиграл, три – проиграл.
На турнирах Большого шлема его наивысшим достижением является выход в четвертьфинал Roland Garros год назад.
Турнирный путь на Roland Garros-2020 из россиян продолжает Андрей Рублев, который в четвертьфинале сыграет с греком Стефаносом Циципасом.