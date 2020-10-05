Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros

Теннисист Карен Хачанов Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича в матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат матча – 6:4, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность игры составила 2 часа 25 минут.

Таким образом, Хачанов выбывает из турнира.

Он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). С Джоковичем в официальных турнирах встретился в пятый раз, до этого один матч выиграл, три – проиграл.

На турнирах Большого шлема его наивысшим достижением является выход в четвертьфинал Roland Garros год назад.

Турнирный путь на Roland Garros-2020 из россиян продолжает Андрей Рублев, который в четвертьфинале сыграет с греком Стефаносом Циципасом.