РПЛ заподозрила "Спартак" в занижении числа зрителей матча с "Зенитом"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига подготовила запрос в адрес московского ФК "Спартак" с просьбой предоставить фактические данные посещаемости домашнего матча чемпионата РПЛ против петербургского "Зенита", сообщает "Спорт-Экспресс".

Как пишет издание, лига сомневается в цифрах, которые ранее озвучил генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов – 17150 человек.

Ранее в адрес "Спартака" уже раздавались обвинения в том, что на трибунах стадиона "Открытия Арена" присутствовало гораздо больше зрителей. Эксперты ссылались на антураж, шумовую поддержку болельщиками.

Стадион "Открытие Арена" вмещает 45 тысяч зрителей. Согласно регламенту в условиях пандемии на трибунах во время матча в Москве могут присутствовать зрители в количестве не более 50% от вместимости стадиона. Допускаются теперь и болельщики гостей, квота для которых составляет 5% от билетной программы.

Матч "Спартак" – "Зенит" прошел в субботу и завершился со счетом 1:1.