Путин поддержал идею в два раза увеличить отчисления букмекеров на спорт

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава Минфина Антон Силуанов выступил с предложением увеличить целевые отчисления букмекерских контор на поддержку спортивных организаций. Эту идею он озвучил на заседании совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, президент Владимир Путин ее поддержал.

"Тридцать миллиардов рублей прибыль (букмекерских компаний России - ИФ) за 2019 год, целевые отчисления - 1,2 миллиарда, а налоги уплаченные - 770 миллионов. Мне кажется, здесь можно было бы посмотреть, ну в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления, были бы дополнительные ресурсы (на развитие спорта в РФ - ИФ)", - сказал Силуанов.

"С вашими предложениями полностью согласен. Оформите их соответствующим образом", - прокомментировал идею Силуанова президент Владимир Путин.

Федеральный закон, принятый в 2017 году, предписывает букмекерам ежеквартально отчислять 5% от своей прибыли в адрес спортивных федераций, с которыми заключен соответствующий договор.

Бизнес крупнейших букмекерских компаний России в 2019 году продолжал бурно расти: выручка пятерки лидеров этого рынка подскочила на 41%, до 153,1 млрд рублей, следует из отчетностей компаний по РСБУ и данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Первое место по выручке было у "Лиги ставок" (около 49,5 млрд рублей), а по прибыли - у "Фонбета" (19,4 млрд рублей). При этом в 2019 календарном году букмекер тремя траншами выплатил в сумме 16,9 млрд рублей дивидендов своим собственникам против 5,34 млрд рублей в 2018 году.