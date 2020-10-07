Тренер сборной Украины Шовковский заявлен вратарем на матч с Францией

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Кадровый дефицит среди вратарей в сборной Украины по футболу вынудил ее внести в заявку на товарищеский матч со сборной Франции 45-летнего Андрея Шовковского – голкипера, завершившего карьеру в 2016 году.

"В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб сине-желтых принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского", - говорится в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

В сообщении подчеркивается, что тренерский штаб не рассматривает Шовковского как обязательного участника матча.

"Выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным или Георгий, допустим, получит повреждения во время матча, который сделает невозможным его дальнейшее участие в игре", - уточнили в организации.

Шовковский выступал на взрослом профессиональном уровне с 1993 по 2016 годы. Всю клубную карьеру провел в киевском "Динамо", весь этот период также выступал за сборную Украины. В тренерский штаб национальной команды вошел в 2018 году.

Шовковский – 14-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины, шесть раз выигрывал Суперкубок страны. В составе "Динамо" доходил до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99, в составе сборной Украины – до четвертьфинала ЧМ-2006.

Отмечается, что регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Матч Франция – Украина пройдет в среду вечером на стадионе "Стад де Франс".