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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:17

Донецкий "Шахтер" ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Донецкий футбольный клуб "Шахтер" уходит на самоизоляцию после положительных ПЦР-тестов на COVID-19 у двух футболистов и сотрудников клуба.

"После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными", - сообщает в воскресенье пресс-служба клуба.

В связи с этим ФК "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача.

"В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", - отмечается в сообщении.

Матч чемпионата Украины "Десна" – "Шахтер" прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:2.

"Шахтер" является действующим и 13-кратным чемпионом Украины по футболу.

футбол Украина

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