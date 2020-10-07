Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Уфа" объявил об отставке Вадима Евсеева с должности главного тренера команды.

"Футбольный клуб "Уфа" и Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт", - говорится в сообщении пресс-службы клуба из столицы Башкортостана.

Сам Евсеев подчеркнул, что решил покинуть "Уфу" не только из-за турнирного положения команды.

"Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла "химия". Изменились настроение, ожидания", - написал Евсеев в инстаграме.

"Я уношу с собой из Уфы память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне", - отметил он.

"Я благодарен "Уфе" за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без "Уфы". Я пришел сюда начинающим по меркам РПЛ тренером", - написал специалист, подчеркнув: "Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время".

Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года. Под его руководством клуб провел 55 официальных матча в которых одержала 14 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.

После 10 туров Российской премьер-лиги "Уфа" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.