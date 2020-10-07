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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

После его поражения россиян во взрослых одиночных разрядах турнира не осталось

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:3 в пользу греческого спортсмена. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.

В рейтинге ATP Циципас занимает сейчас шестое место, Рублев – 12-е.

Таким образом, Циципас вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Пабло Карреньо-Буста. Другую полуфинальную пару составили аргентинец Диего Шварцман и испанец Рафаэль Надаль.

Для греческого теннисиста это второй выход в 1/2 финала на турнирах Большого шлема. В 2019 году он добрался до этой стадии на Australian Open.

Для Рублева наивысшим достижением на турнирах Большого шлема являлись выходы в четвертьфинал US Open в 2017 и 2020 годах. На предыдущих Roland Garros ему не удавалось пройти во второй раунд.

После поражения Рублева россиян во взрослых одиночных разрядах Roland Garros-2020 не осталось.

теннис Roland Garros

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