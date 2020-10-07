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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24

Надаль поставил рекорд на Roland Garros

Надаль поставил рекорд на Roland Garros
Рафаэль Надаль после победы над Янником Синнером
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль в рекордный тринадцатый раз вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале Надаль, занимающий второе место в мировом рейтинге, победил итальянца Янника Синнера со счетом 7-6(7-4), 6-4, 6-1.

Спортсмены испытывали сложности из-за погоды. Игры проходят под открытым небом, а температура в Париже к ночи опускается ниже 10 градусов Цельсия. Из-за сдвигов в графике пришлось провести на одном корте пять матчей за день вместо запланированных четырех.

Надаль проведет следующий матч против двенадцатой ракетки мира аргентинца Диего Шварцмана.

За свою карьеру испанец выигрывал этот турнир 12 раз.

Roland Garros – один из четырех турниров Большого Шлема. Обычно его разыгрывают весной, но из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки. Его матчи проходят на кортах с грунтовым покрытием.

теннис Рафаэль Надаль Янник Синнер

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