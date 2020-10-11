Мини-футбольная команда КПРФ стала бронзовым призером Лиги чемпионов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский мини-футбольный клуб КПРФ занял третье место в Лиге чемпионов.

В матче за бронзу в Барселоне, где проходит "Финал четырех", игроки КПРФ встречались с российской "Тюменью". Основное время игры завершилось вничью – 2:2, в серии пенальти успех сопутствовал КПРФ.

В решающем матче встретятся "Барселона" (обыграла в полуфинале КПРФ) сыграет с испанской "Мурсией" (в 1/2 финала ей проиграла "Тюмень").

Действующим победителем Лиги чемпионов является португальский "Спортинг". Из российских клубов турнир выигрывали московское "Динамо" (сезон-2006/07), екатеринбургский "ВИЗ-Синара" (2007/08), югорский "Газпром-Югра" (2015/16).