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Американец Джонсон отказался от боя с российским боксером Гассиевым

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сменился соперник российского боксера Мурата Гассиева, который 31 октября должен был сразиться с американцем Кевином Джонсоном в дебютном бою в тяжелом весе, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Гассиев должен был провести бой против экс-претендента на титул WBC Джонсона 31 октября в Сочи, однако американец отказался от поединка. Новым соперником россиянина станет албанец Сефер Сефери.

В последний раз экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе 27-летний Гассиев выходил на ринг в июле 2018 года, после чего перенес операцию на плече и сменил весовую категорию. Дебют титулованного спортсмена в тяжелом весе несколько раз откладывался по разным причинам.

В активе 41-летнего Сефери бои с Тайсоном Фьюри, Кевином Лереной, Фиратом Арсланом, Мунуэлем Чарром.

Мурат Гассиев Кевин Джонсон Сефер Сефери

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