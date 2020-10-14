Главный тренер "Металлурга" пропустит матч КХЛ против "Авангарда"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев не примет участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против омского "Авангарда", сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

Исполнять обязанности главного тренера "Металлурга" будет Стиллман Фредерик. Матч состоится в среду в Магнитогорске.

Ранее Воробьев не присутствовал на игре против ЦСКА, которая состоялась 12 октября (6:4).