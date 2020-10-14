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Назван состав сборной России на матч Лиги наций УЕФА против Венгрии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России по футболу на матч Лиги наций УЕФА против Венгрии, сообщает пресс-служба российской команды.

В воротах сыграет Антон Шунин.

В защите матч начнут: Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Андрей Семенов и Игорь Смольников.

В полузащите сыграют: Роман Зобнин, Антон Миранчук, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Алексей Ионов.

В нападении выйдет Артем Дзюба.

Матч пройдет в Москве на стадионе "Динамо" и начнется в 21:45.

Антон Шунин Артем Дзюба Игорь Смольников

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