Назван состав сборной России на матч Лиги наций УЕФА против Венгрии
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России по футболу на матч Лиги наций УЕФА против Венгрии, сообщает пресс-служба российской команды.
В воротах сыграет Антон Шунин.
В защите матч начнут: Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Андрей Семенов и Игорь Смольников.
В полузащите сыграют: Роман Зобнин, Антон Миранчук, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Алексей Ионов.
В нападении выйдет Артем Дзюба.
Матч пройдет в Москве на стадионе "Динамо" и начнется в 21:45.