Скончался чемпион мира по водному поло в составе сборной СССР Родионов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Скончался чемпион мира 1975 года в составе сборной СССР Александр Родионов, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Родионов родился 27 марта 1949 года. С 1966 по 1980 год играл за московское "Динамо" на позиции центрального нападающего. В составе "Динамо" он становился чемпионом и многократным призером чемпионатов СССР. В 1969-1976 годах Родионов выступал в составе сборной СССР.

Родионов работал комиссаром всероссийских соревнований, являлся членом Спортивно-технической комиссии ФВПР.