Российский хоккеист Дадонов перешел в "Оттаву"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Евгений Дадонов продолжит карьеру в "Оттаве", сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

"Сенаторы" подписали с форвардом Евгением Дадоновым трехлетний контракт", - говорится в сообщении.

Согласно контракту, россиянин за первый сезон получит $3,5 млн, за второй - $5 млн, а за третий - $6,5 млн.

Предыдущим клубом нападающего была "Флорида", также представляющая НХЛ. До нее Дадонов защищал цвета петербургского СКА, украинского "Донбасса", челябинского "Трактора", а также американских клубов "Сан-Антонио" и "Рочестер".