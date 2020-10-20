Рижское "Динамо" не приедет к московскому на матч КХЛ из-за COVID

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Динамо" остановил продажу билетов на матч Континентальной хоккейной лиги против одноклубников из Риги.

"В ХК "Динамо" Москва поступило письмо от рижского клуба, информирующее о том, что "Динамо" Рига не прилетит для участия в матче, который должен был состояться между нашими командами 24 октября", - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

"В связи с этим ХК "Динамо" Москва принято решение остановить реализацию билетов на этот поединок", - отмечается в сообщении.

При этом речь не идет об отмене самого матча. "В случае переноса данного поединка приобретенные билеты будут действительны. Также вы можете оформить возврат билетов, заполнив форму на нашем сайте", - уточнили в московском "Динамо".

В случае отмены матча денежные средства будут возвращены автоматически.

Ранее рижское "Динамо" объявляло о массовых заражениях коронавирусом в клубе, в связи с чем команда не смогла провести на прошлой недели матчи с подольским "Витязем" и магнитогорским "Металлургом".