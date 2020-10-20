Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43

Рижское "Динамо" не приедет к московскому на матч КХЛ из-за COVID

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Динамо" остановил продажу билетов на матч Континентальной хоккейной лиги против одноклубников из Риги.

"В ХК "Динамо" Москва поступило письмо от рижского клуба, информирующее о том, что "Динамо" Рига не прилетит для участия в матче, который должен был состояться между нашими командами 24 октября", - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

"В связи с этим ХК "Динамо" Москва принято решение остановить реализацию билетов на этот поединок", - отмечается в сообщении.

При этом речь не идет об отмене самого матча. "В случае переноса данного поединка приобретенные билеты будут действительны. Также вы можете оформить возврат билетов, заполнив форму на нашем сайте", - уточнили в московском "Динамо".

В случае отмены матча денежные средства будут возвращены автоматически.

Ранее рижское "Динамо" объявляло о массовых заражениях коронавирусом в клубе, в связи с чем команда не смогла провести на прошлой недели матчи с подольским "Витязем" и магнитогорским "Металлургом".

хоккей КХЛ коронавирус

Новости по теме

Новости

Российский легкоатлет Максим Краснов дисквалифицирован за допинг

Два футболиста "Краснодара" пропустят матч ЛЧ с "Ренном" из-за COVID-19

Блохин стал претендентом на звание лучшего левого форварда в истории

Блохин стал претендентом на звание лучшего левого форварда в истории

Матч РПЛ "Химки" – "Зенит" пройдет без зрителей

ЦСКА победил "Динамо" в чемпионате России по футболу

ЦСКА победил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 октября

Ибрагимович забил два гола в дерби после излечения от коронавируса

Ибрагимович забил два гола в дерби после излечения от коронавируса

"Спартак" обыграл "Химки" в чемпионате России по футболу

"Локомотив" победил "Уфу в чемпионате России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');