Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Чехии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина преодолела стадию первого круга турнира в Чехии.

Ее соперницей была представительница Казахстана Елена Рыбакина, которую россиянка победила со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

В рейтинге WTA Рыбакина располагается на 19-й строчке, Касаткина – на 75-й.

Соперница Касаткиной по борьбе за выход в третий круг определится позднее. Ею станет победительница в паре Даяна Ястремская (Украина, 29-й номер в рейтинге) – Дженнифер Брэйди (США, 26).

Призовой фонд турнира составляет $528,500 тыс.