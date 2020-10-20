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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43

Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Чехии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина преодолела стадию первого круга турнира в Чехии.

Ее соперницей была представительница Казахстана Елена Рыбакина, которую россиянка победила со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

В рейтинге WTA Рыбакина располагается на 19-й строчке, Касаткина – на 75-й.

Соперница Касаткиной по борьбе за выход в третий круг определится позднее. Ею станет победительница в паре Даяна Ястремская (Украина, 29-й номер в рейтинге) – Дженнифер Брэйди (США, 26).

Призовой фонд турнира составляет $528,500 тыс.

теннис

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