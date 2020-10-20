Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Чехии
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина преодолела стадию первого круга турнира в Чехии.
Ее соперницей была представительница Казахстана Елена Рыбакина, которую россиянка победила со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Игра продолжалась 1 час 52 минуты.
В рейтинге WTA Рыбакина располагается на 19-й строчке, Касаткина – на 75-й.
Соперница Касаткиной по борьбе за выход в третий круг определится позднее. Ею станет победительница в паре Даяна Ястремская (Украина, 29-й номер в рейтинге) – Дженнифер Брэйди (США, 26).
Призовой фонд турнира составляет $528,500 тыс.