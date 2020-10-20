"Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:2 потерпели поражение от бельгийского "Брюгге" в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 63-й минуте Эммануэль Деннис вывел "Брюгге" вперед.

На 74-й состоялся автогол голкипера бельгийской команды Итана Хорвата: после удара футболиста "Зенита" Деяна Ловрена мяч попал в штангу, затем отскочил в спину вратарю, после этого – в ворота.

На третьей компенсированной ко второму тайму минуте победный гол провел Шарль Де Кететеларе.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

В 22:00 мск стартует матч других участников группы F: итальянский "Лацио" дома сыграет с немецкой "Боруссией" (Дортмунд).