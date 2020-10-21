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УЕФА временно запретил проведение матчей в Армении и Азербайджане

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно приостановить проведение матчей клубов и национальных сборных на территории Армении и Азербайджана.

"Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью в нагорно-карабахском регионе, исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение, что матчи клубных и национальных команд УЕФА не будут проводиться в Армении и Азербайджане до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

"После тщательного наблюдения за ситуацией, которая начала развиваться в конце сентября и уже привела к переносу матча плей-офф Лиги Европы и двух матчей Лиги наций на нейтральные поля, УЕФА считает, что в настоящее время нет условий для проведения матчей в этих странах", - отмечается там же.

Федерацию футбола Армении, Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана и их соответствующие клубы попросят предложить альтернативные места проведения своих домашних игр.

Подчеркивается, что принятое решение "не повлияет на планируемое проведение матчей Евро-2020 в Баку в июне следующего года".

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Азербайджан объявил о начале операции.

Хроника 27 сентября – 21 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
футбол УЕФА Армения Азербайджан

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