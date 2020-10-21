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"Спартак" проиграл "Енисею", но вышел в 1/8 финала Кубка России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 0:1 уступили красноярскому "Енисею" во втором туре группового этапа Кубка России.

На 47-й минуте встречи, прошедшей в Красноярске, гол провел Хуан Лескано.

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Каждый из участников группы 2 набрал по 3 очка (на счету команд по одной победе и поражению), однако "Спартак" занял первое место по лучшей разности забитых и пропущенных мячей (5:2) и стал обладателем путевки в 1/8 финала. Второй стала московская "Родина" (4:5), третьим – "Енисей" (1:3).

В нынешнем сезоне турнир проходит по другому формату. Вместо 1/16 финала – стадии, в которой традиционно подключаются к соревнованию клубы РПЛ, организован элитный раунд. Он подразумевает групповой этап с участием 30 команд. Они разделены на десять групп по три команды в каждой.

Ранее в среду путевку в 1/8 финала завоевал екатеринбургский "Урал".

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Каждая из групп состоит из команд Российской премьер-лиги, а также преодолевшие предыдущие стадии розыгрыша команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) - второго и третьего по статусу дивизионов отечественного футбола. Команды проводят друг с другом по одной встрече.

Победители групп выйдут в 1/8 финала, к ним присоединятся участники еврокубков нынешнего сезона - петербургский "Зенит", московский "Локомотив", ФК "Краснодар", московский ЦСКА, ФК "Ростов", московское "Динамо".

До этого практиковался другой формат соревнования. Клубы ПФЛ начинали турнирный путь с ранних стадий, после этого к участникам турнира присоединялись команды ФНЛ, с 1/16 финала - клубы РПЛ.

футбол Кубок России по футболу

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