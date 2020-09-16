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"Спартак" разгромил "Родину" в Кубке России по футболу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:1 нанесли поражение столичной команде "Родина" в матче первого тура группового этапа Кубка России.

СпортОпределился состав групп элитного раунда Кубка России по футболуЧитать подробнее

Встреча прошла на спартаковском стадионе "Открытие Арена", однако номинальными ее хозяевами были футболисты "Родины".

В составе "Спартака" голы провели Александр Соболев (35-я минута), Остон Урунов (53), Айртон (56), Роман Зобнин (59) и Эсекьель Понсе (81). В составе "Родины" отличился Магомедхабиб Абдулсаламов (61).

"Спартак" является клубом Российской премьер-лиги, "Родина" – командой Профессиональной футбольной лиги, третьего по статусу дивизиона отечественного футбола.

Результаты остальных матчей дня: "Ленинградец" – "Уфа" – 0:1, "Машук-КМВ - "Тамбов" – 1:2, "Волга" (Ульяновск) – "Урал" (0:3), "Звезда" – "Сочи" – 0:1. "Черноморец" – "Рубин" – 2:4.

Накануне иркутский "Зенит" уступил "Химкам" – 0:1.

С нынешнего сезона формат Кубка России проходит по новой схеме. Вместо матчей на выбывание в 1/16 финала турнира – стадии, с которой в нем начинают свой путь клубы РПЛ, идет групповой этап в рамках элитного раунда. Команды разделены на 10 групп по три клуба. В каждой из групп – по одной команде РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды проведут друг с другом по одной встрече.

Победители групп выйдут в 1/8 финала, к ним присоединятся участники еврокубков нынешнего сезона - петербургский "Зенит", московский "Локомотив", ФК "Краснодар", московский ЦСКА, ФК "Ростов", московское "Динамо".

Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит".

футбол Кубок России по футболу

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