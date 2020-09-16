"Спартак" разгромил "Родину" в Кубке России по футболу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:1 нанесли поражение столичной команде "Родина" в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Встреча прошла на спартаковском стадионе "Открытие Арена", однако номинальными ее хозяевами были футболисты "Родины".

В составе "Спартака" голы провели Александр Соболев (35-я минута), Остон Урунов (53), Айртон (56), Роман Зобнин (59) и Эсекьель Понсе (81). В составе "Родины" отличился Магомедхабиб Абдулсаламов (61).

"Спартак" является клубом Российской премьер-лиги, "Родина" – командой Профессиональной футбольной лиги, третьего по статусу дивизиона отечественного футбола.

Результаты остальных матчей дня: "Ленинградец" – "Уфа" – 0:1, "Машук-КМВ - "Тамбов" – 1:2, "Волга" (Ульяновск) – "Урал" (0:3), "Звезда" – "Сочи" – 0:1. "Черноморец" – "Рубин" – 2:4.

Накануне иркутский "Зенит" уступил "Химкам" – 0:1.

С нынешнего сезона формат Кубка России проходит по новой схеме. Вместо матчей на выбывание в 1/16 финала турнира – стадии, с которой в нем начинают свой путь клубы РПЛ, идет групповой этап в рамках элитного раунда. Команды разделены на 10 групп по три клуба. В каждой из групп – по одной команде РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды проведут друг с другом по одной встрече.

Победители групп выйдут в 1/8 финала, к ним присоединятся участники еврокубков нынешнего сезона - петербургский "Зенит", московский "Локомотив", ФК "Краснодар", московский ЦСКА, ФК "Ростов", московское "Динамо".

Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит".