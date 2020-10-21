ФК "Спартак" лишился двух нападающих из-за травм

Два защитника команды, наоборот, вернулись в строй

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Форвард московского "Спартака" Эсекель Понсе получил повреждение в матче группового турнира Бетсити Кубка России по футболу против красноярского "Енисея".

"У аргентинца есть подозрение на мышечную травму. Более точная информация о его состоянии появится завтра, когда форвард пройдет дополнительное медицинское обследование", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В среду "Спартак" на выезде проиграл "Енисею" (0:1), однако прошел в 1/8 финала Кубка.

На игру в Красноярск не приехал другой нападающий "Спартака" Александр Соболев, который, по сообщению клуба, травмировался во время одной из тренировок.

"У него диагностировано повреждение мениска. Ориентировочный срок восстановления составит около трех недель", - подчеркнули в клубе.

Между тем, в строй вернулись два защитника - Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Джикия, тест на коронавирус у которого дал положительный результат, отбыл положенный срок самоизоляции, а француз восстановился после мышечного повреждения.