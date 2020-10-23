Черчесов-младший перенес операцию после травмы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его сын, получивший травму головы в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) за "Олимп-Долгопрудный", чувствует себя хорошо.

"Чувствует себя он хорошо, вчера я его забрал. Дробышев (Алексей Дробышев - заслуженный врач Российской федерации - ИФ) ему быстро сделал операцию. Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы мы ему вставим. Я спокойно отношусь к этому. Это часть профессии, сам с подобным сталкивался", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Станислав Черчесов-младший 18 октября в ходе матча третьего по значимости футбольного дивизиона России ПФЛ между клубами "Олимп-Долгопрудный" и "Родина" в ходе игрового момента получил травму головы и был госпитализирован.