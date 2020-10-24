"Динамо" выиграло у ФК "Сочи" в первом матче с новым тренером

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:1 нанесли поражение команде "Сочи" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 11-й минуте в составе хозяев гол провел Даниил Лисовой, на 26-й – Себастьян Шиманьски, на 55-й – Даниил Фомин. Среди игроков "Сочи" отличился Миха Мевля (22-я минута).

"Сочи" доигрывал матч в меньшинстве: на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Ибрагим Цаллагов.

Для "Динамо" это был первый матч под руководством немца Сандро Шварца, сменившего на посту главного тренера Кирилла Новикова.

Победа позволила "Динамо" не только набрать 20 очков, но и обойти в турнирной таблице "Сочи". Сейчас московский клуб занимает пятое место; "Сочи", у которого 19 очков, - на седьмой строчке.