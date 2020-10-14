Московский футбольный клуб "Динамо" возглавил немецкий тренер Шварц

Тренер Сандро Шварц Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером московского "Динамо" стал немецкий специалист Сандро Шварц, сообщила в среду пресс-служба футбольного клуба.

"Я очень горд, что мне представилась возможность работать в "Динамо". Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в "Динамо" собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей", - заявил тренер.

Шварц стал 43-м главным тренером в истории "бело-голубых". Ему будут помогать Волкан Булут и Андрей Воронин, ранее игравший за динамовцев.

Шварц в качестве футболиста провел более 200 матчей за "Майнц", "Рот Вайсс" и "Веен", в котором в сезоне-2008/09 был назначен исполняющим обязанности играющего главного тренера. В 2009 году завершил карьеру футболиста и продолжил работу в "Веене" в качестве помощника Ханса Вернера Мозера. В 2010 году покинул клуб, чтобы продолжить обучение профессии тренера.

Перед началом сезона-2011/12 Шварц принял "Эшборн" из пятого по силе дивизиона Германии, вместе с которым в первый же год добился повышения в классе. В 2013 вернулся в "Майнц" и возглавил молодежный состав, в 2015 году - "Майнц"-2, а в 2017 году - главную команду, которую покинул после двух сезонов в 2019 году.

В конце сентября пост главного тренера "Динамо" покинул Кирилл Новиков.

В настоящее время "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в десяти турах 17 очков. При этом команда не смогла пройти квалификацию Лиги Европы, уступив тбилисскому "Локомотиву".