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"Зенит" уступил "Рубину" в домашнем матче РПЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:2 потерпели поражение от казанского "Рубина" в домашней встрече 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 29-й минуте футболист "Зенита" Александр Ерохин открыл счет в матче. На 43-й минуте Джордже Деспотович сравнял счет, на 69-й Дарко Йевтич вывел "Рубин" вперед.

"Зенит" продолжает оставаться во главе турнирной таблицы. В его активе 24 очка, по дополнительным показателям он опережает имеющий столько же баллов московский "Спартак". У "Спартака" при этом имеется игра в запасе, ее он проведет в субботу против "Краснодара" в гостях.

Что касается "Рубина", он, набрав 18 очков, занимает девятое место.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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