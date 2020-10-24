"Спартак" победил "Краснодар" и стал лидером РПЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 нанесли поражение команде "Краснодар" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 13-й минуте ворота "Краснодара" поразил Эсекьель Понсе, на 33-й – Виктор Мозес.

На 58-й минуте Леон Сабуа сократил отставание в счете, на 81-й Джордан Ларссон вновь увеличил преимущество "Спартака".

"Краснодар" доигрывал матч в меньшинстве: в компенсированное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил Александр Мартынович.

Благодаря этой победе "Спартак" стал единоличным лидером чемпионата России. У него теперь 27 очков, что на три больше чем у петербургского "Зенита" (дома уступившему казанскому "Рубину").

"Краснодар" – на восьмом месте, 18 очков.