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"Аякс" забил 13 мячей в матче чемпионата Нидерландов по футболу

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты амстердамского "Аякса" нанесли сокрушительное поражение команде "Венло", проведя в ее ворота 13 голов.

Игра чемпионата Нидерландов прошла на поле "Венло". В первом тайме "Аякс" забил четыре мяча, во втором – девять. На 59-й минуте "Венло" играл в меньшинстве после удаления защитника.

Чаще всех – пять раз – забивал Лассина Траоре.

Весь матч ворота "Венло" защищал Делано ван Круа.

Матч прошел в рамках шестого тура, в предыдущих пяти "Аякс" забил 11 мячей, что меньше чем в одной игре против "Венло". В свою очередь, до матча с "Аяксом" футболисты "Венло" в пяти матчах пропустили девять голов.

Сейчас "Аякс" лидирует в турнирной таблице, набрав 15 очков, "Венло" – на 10-м месте, 5 очков.

футбол Нидерланды

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