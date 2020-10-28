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Глава ОКР примет участие в фестивале "Арт-футбол-2020"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбола 2020" пройдет 3 и 4 ноября в манеже "Спартак" в Сокольниках.

Как сообщил организатор турнира Юрий Давыдов, в фестивале примут участие больше ста человек.

В первый день фестиваля между собой сыграют восемь команд, составленных из артистов, музыкантов, деятелей шоу-бизнеса, блогеров. В числе участников команды "Старко", представителей проекта Comedy club, цирка братьев Запашных, рэп-артистов "Налетчики", блогеров "Стармикс", команда артистов "Театры Москвы", сборная московской прессы и музыканты группы "Зодчие".

Во второй день состоится главный матч турнира, который будет посвящен 40-й годовщины московской Олимпиады.

В состав команды "Старко" приглашены известные спортсмены, в том числе теннисист Евгений Кафельников, экс-министр спорта, олимпийский чемпион по фехтованию Колобков, четырехкратный олимпийский чемпион, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и другие звезды советского и российского спорта, а также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, актеры Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, певцы Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин, Дмитрий Майданов, президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович и другие.

Планируется, что главным тренером выступит легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян.

футбол ОКР

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