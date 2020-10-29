Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вене после отказа соперника от игры

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев стал участником стадии 1/4 финала турнира в Вене.

Во втором круге соревнования он встречался с представителем Италии Янником Синнером. При счете 2:1 в пользу россиянина в первом сете Синнер отказался от дальнейшей борьбы.

В общей сложности соперники провели на корте девять минут.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) – Доминик Тим (Австрия).

Призовой фонд турнира, который носит статус ATP500, составляет 1 млн 550,950 тыс. евро.