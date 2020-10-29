Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вене после отказа соперника от игры

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев стал участником стадии 1/4 финала турнира в Вене.

Во втором круге соревнования он встречался с представителем Италии Янником Синнером. При счете 2:1 в пользу россиянина в первом сете Синнер отказался от дальнейшей борьбы.

В общей сложности соперники провели на корте девять минут.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) – Доминик Тим (Австрия).

Призовой фонд турнира, который носит статус ATP500, составляет 1 млн 550,950 тыс. евро.

теннис Андрей Рублев

Новости по теме

Новости

Футбольный клуб "Ахмат" оштрафовали почти на 400 тысяч рублей

"Зенит" уступил "Боруссии" в Лиге чемпионов и стал аутсайдером группы

"Зенит" уступил "Боруссии" в Лиге чемпионов и стал аутсайдером группы

"Боруссия" - "Зенит". Онлайн

"Боруссия" - "Зенит". Онлайн

"Челси" разгромил "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА

"Челси" разгромил "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА

"Краснодар" - "Челси". Онлайн

"Краснодар" - "Челси". Онлайн

Роналду не сыграет с "Барселоной"

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Бартомеу покинул пост президента ФК "Барселона"

"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" - "Бавария". Онлайн

"Локомотив" - "Бавария". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');