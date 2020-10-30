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Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ больше не владеет акциями двух футбольных клубов российской премьер-лиги: миноритарный пакет ФК "Локомотив", доставшийся группе много лет назад вместе с Транскредитбанком, наконец продан.

Как сообщил на пресс-конференции в рамках форума "Россия зовёт!" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, пакет в размере 7% теперь принадлежит структурам, близким к РЖД.

"Это 7-процентный пакет, его больше у нас нет. Затрудняюсь сказать, какое юридическое лицо (приобрело этот актив - ИФ)", - сказал Соловьев.

"Видимо, в систему РЖД все-таки попало?" - переспросил глава ВТБ Андрей Костин, напомнив, что ему еще прежний глава железнодорожной монополии "обещал забрать" долю в "Локомотиве". Соловьев подтвердил, что это так, добавив, что пакет продан по балансовой стоимости.

ВТБ - владелец и титульный спонсор московского "Динамо", конкурента "Локомотива" по РПЛ.

Фактически ситуация параллельного владения акциями двух клубов группой ВТБ сложилась с момента получения контроля над Транскредитбанком, который получил долю в "Локомотиве" (на тот момент 9%) еще будучи "дочкой" РЖД. В 2013 году ТКБ был присоединен к ВТБ 24, и его доля в "Локомотиве" автоматически перешла на баланс ВТБ 24 (сам впоследствии был присоединен к ВТБ).

ВТБ Андрей Костин Локомотив Динамо футбол РПЛ

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