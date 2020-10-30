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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:42

"Арсеналу" с сомнительными тестами на COVID разрешили сыграть с "Рубином"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал", у трех игроков которого выявлены сомнительные тесты на коронавирус, сможет сыграть в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против казанского "Рубина", сообщает пресс-служба РПЛ.

"Перед матчем 13-го тура с "Рубином" было проведено дополнительное тестирование всех представителей "Арсенала". Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре. Ранее заболевшие представители клуба остаются на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба "Арсенала" сообщила, что трое игроков сдали сомнительные тесты на новую коронавирусную инфекцию и изолированы от команды. "Под ежедневным наблюдением медицинского штаба "Арсенала" находятся Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко.

Матч "Рубин" - "Арсенал" пройдет 31 октября.

футбол РПЛ коронавирус

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