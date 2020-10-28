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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11

Трое футболистов тульского "Арсенала" сдали сомнительные тесты на COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Трое игроков футбольного клуба "Арсенал" сдали сомнительные тесты на новую коронавирусную инфекцию и изолированы от команды, сообщил главный врач тульского клуба Александр Резепов клубной пресс-службе.

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"Под ежедневным наблюдением медицинского штаба "Арсенала" находятся Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Перед матчем 12-го тура с ЦСКА они сдали сомнительные тесты на коронавирус и сейчас изолированы от команды", - сказал Резепов.

Он также отметил, что нападающий "оружейников" Евгений Луценко, повторно повредивший в конце сентября мышцу задней поверхности бедра, начал работать по индивидуальной программе и сможет вернуться на поле в конце ноября.

Не менее трех месяцев составит восстановление защитника Кирилла Комбарова.

"В Германии Комбаров успешно перенес артроскопическую операцию по поводу повреждения мениска. Восстановление составит не менее трех месяцев", - сказал Резепов.

Кроме того, в лазарете команды находятся защитник Александр Денисов, полузащитник Георги Констадинов и нападающий Гурам Аджоев.

ФК "Арсенал" - участник Российской премьер -лиги, после 12 туров занимает 12-е место.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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