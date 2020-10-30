Марадона увидел спасение от коронавируса в российской вакцине

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона выразил надежду, что российская вакцина поможет миру справиться с пандемией коронавируса.

"Надеюсь, это (пандемия) скоро закончится. Людям приходится тяжело, многие остались без работы. Я верю в (президента РФ) Путина, уверен, что у него скоро будет вакцина", - сказал Марадона в интервью Clarin.

Говоря о пандемии, Марадона отметил, что "это худшее, что могло случиться с нами, я никогда не видел ничего подобного".

Ранее сообщалось, что Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, ушел на самоизоляцию в связи с тем, что контактировал с заболевшим коронавирусом.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Пострегистрационные исследованиях препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.